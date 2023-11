Der 14-jährige Intensivtäter 'Abdul' aus Halle, bekannt für seine Überfälle und Gewalttaten, sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Gerüchte über einen geplanten Gefängnisausbruch und eine mögliche Geiselnahme sorgen für Aufsehen.

Im Sommer hatte „Abdul“ auf dem Markt von Halle mit seiner Beute geprahlt. Derzeit sitzt er in U-Haft.

Halle/Raßnitz/MZ - Er gilt als Intensivtäter und einer der Drahtzieher für Überfälle, Drohungen und Gewalt gegen andere Jugendliche in Halle: Der 14-jährige „Abdul“. Seit seiner Festnahme Anfang November sitzt der gebürtige Syrer in der Jugendanstalt Raßnitz in Untersuchungshaft.