Seit Jahren kriminell aktiv Nach Tiktok-Video: "Abdul" nach Prahlerei in U-Haft

In einem TikTok-Video prahlen zwei Jugendliche mit dem Raub einer Handtasche, aufgenommen auf dem Marktplatz in Halle. Nun sitzen die 14-Jährigen in Untersuchungshaft. Sie sollen bereits über Jahre Jugendliche überfallen haben.