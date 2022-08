Flüchtlingsrat wirft Behörde in Halle Untätigkeit vor

Schlecht erreichbar und unterbesetzt - warum die Ausländerbehörde in Halle für viele Zuwanderer ein Ärgernis ist.

Ohne Termin kommen, heißt auf gut Glück kommen: Telefonisch oder per Mail sind Termine bei der Ausländerbehörde in Halle-Neustadt aber offenbar nur schwierig zu erhalten.

Halle (Saale)/MZ - Sie erinnert sich an Tage, an denen sie wenig anderes gemacht hat, als bei der Ausländerbehörde anzurufen. Oft vergeblich, wie die Hallenserin erzählt, die sich seit 2015 ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagiert. Ihre Versuche, online einen Termin zu bekommen, seien nicht erfolgreicher ausgefallen. Mit Beginn der Corona-Pandemie sei es dann nicht mehr möglich gewesen, die Behörde zu betreten. Bei allem Verständnis für Schutzmaßnahmen: Der Engpass sei bis heute nicht behoben, beklagt die Hallenserin, und steht mit ihrer Kritik bei weitem nicht allein.