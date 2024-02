Der Landkreis Saalekreis hält die Situation am Großen Mühlgraben für natürlich. Dennoch müssen ein paar Fische gerettet werden. Was Untersuchungen ergeben haben.

Dieskau/MZ - Nachdem im Großen Mühlgraben in Dieskau mehrere regungslose Fische an der Oberfläche gesichtet wurden, haben sich die Gemeinde und die Untere Wasserbehörde des Landkreises eingeschaltet, um die Situation zu prüfen.

Saalekreis untersucht mutmaßliches Fischsterben in Dieskau

Nach einer Besichtigung am Montag gehe der Kreis nicht von einem Fischsterben aus, heißt es in einer Mitteilung. Doch gleichzeitig wird betont, dass der derzeitige Sachstand von zwei Besonderheiten geprägt ist. „Zum einen ist durch die winterlichen Starkregen viel Wasser in den Oberflächengewässern“, sagt Sabine Faulstich, Dezernentin für Kreisentwicklung und Amtsleiterin des Umweltamts. Die Hochwasserstände der Reide haben dadurch für Überschwemmungen im Dieskauer Park gesorgt. So auch im nördlich des Großen Mühlteich gelegenen Bruchwald.

Zum anderen sorge die frühlingshafte Witterung dafür, dass die Fische aktiver werden. „Zum Laichen ziehen sich diese in die flachen Bereiche zurück. Durch die hochwasserbedingten Wasserstände finden die Fische Zugang in nährstoffreiche und schnelle erwärmende, flache Zonen, aus welchen sie bei Wasserrückgang nicht mehr herauskommen.“ Das ist auch im Bruchwald der Fall. Dort befinden sich Fische in den verbleibenden Wasserflächen, deren Überleben „nur durch ein Umsetzung möglich“ ist.

Nicht alle Fische tot: „Erschöpfungszustand“ nach dem Laichen

Und auch die Fische, die Spaziergänger im Bereich des Schilfs gesehen haben, sind nicht alle tot. Faulstich weist darauf hin, dass der augenscheinlich schlechte Zustand nur ein „Erschöpfungszustand“ sei, der nach dem Laichen eintritt aber vorübergeht. Vereinzelte Randsteher oder auch tote Fische können dennoch nicht ausgeschlossen werden. „Die aktuelle Feststellung steht damit in einem ,quasi natürlichen’ Zustand.“

Faulstich weist trotzdem darauf hin, dass Besucher, die solche Situationen feststellen, sich an die zuständigen Behörden, wie die lokalen Ordnungsämter oder das Umweltamt, wenden sollen. „Damit kann eine Bewertung der Sachlage erfolgen und eine koordinierte Maßnahme ausgelöst werden. Von einem unkoordinierten Zugang in eigentliche Schutzbereiche ist abzusehen.“