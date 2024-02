Am Montag waren keine regungslosen Fische an der Oberfläche des Mühlteiches zu sehen. Foto: Steffen Schellhorn

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dieskau/MZ - Zahlreiche Fische schwimmen regungslos an der Oberfläche des Großen Mühlteichs in Dieskau. Eng an eng befinden sie sich vor allem am Rande des Wassers, wo sie sich leicht im Schilf verstecken. Viele Einwohner und Spaziergänger deuteten dieses Bild, das sich in der vergangenen Woche gezeigt hat, als „massenhaftes Fischsterben“. Stadt und Kreis sind jedoch anderer Meinung und geben vorläufig eine Entwarnung: Das ist ein ganz normaler Prozess, die Fische befinden sich in ihrer „Laichstarre“.