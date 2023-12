Finanzausschuss stimmt Zuschüssen an Bühnen Halle zu

Halle (Saale)/MZ. - Die Bühnen Halle sollen im kommenden Jahr einen Zuschuss von rund 41 Millionen Euro erhalten. Der Finanzausschuss hat am Dienstag dem Zuwendungsvertrag zwischen dem Land und der Stadt Halle zugestimmt. Der Stadtrat stimmt in der kommenden Woche darüber ab. Die Summe teilt sich in rund 15 Millionen vom Land und 26 Millionen Euro aus der Stadtkasse. Die Zuschüsse sollen bis 2028 gestaffelt ansteigen.