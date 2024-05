In Halle-Neustadt ist in der Nacht zum Dienstag die Büchertelefonzelle am Wochenmarkt abgebrannt.

Die Büchertelefonzelle in Halle-Neustadt stand in Vollbrand.

Halle (Saale)/MZ - Am Wochenmarkt in Halle-Neustadt ist in der Nacht zum Dienstag die Büchertelefonzelle durch einen Brand zerstört worden. Entdeckt wurde das Feuer nach MZ-Informationen gegen 4.45 Uhr vom Sicherheitsmanagement Halle. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes alarmierten sofort die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannte die Telefonzelle bereits in voller Ausdehnung.

Im Dezember 2016 wurde bereits am gleichen Standort ebenfalls eine Büchertelefonzelle zerstört. (Foto: Marvin Matzulla)

Die Berufsfeuerwehr Halle kam in der Nacht zum Dienstag mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug zum Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Bereits im Dezember 2016 wurde die Büchertelefonzelle schon einmal angegriffen. Damals wurde die Telefonzelle gesprengt und dadurch vollständig zerstört. Aufgestellt wurden die Büchertelefonzellen von den Freunden der Stadtbibliothek Halle.