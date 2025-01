Ein Video zeigt, wie Brandbekämpfer aus Neustadt in der Silvesternacht an der eigenen Wache zündeln. Die Polizei ermittelt. Wurde bei der Attacke illegale Pyrotechnik benutzt?

Der Screenshot zeigt, wie ein Feuerwehrmann in Einsatzkleidung den Böller in den Briefkasten steckt.

Halle Saale)/MZ - Schwere Vorwürfe gegen die Freiwillige Feuerwehr Halle-Neustadt: Während ihrer Bereitschaft sollen Einsatzkräfte in der Silvesternacht den Briefkasten an der Wache in der Pleißestraße selbst gesprengt haben. Das ist auf einem Video zu sehen, dass in sozialen Netzwerken kursiert. Einer der Feuerwehrmänner soll es dort selbst hochgeladen haben. Durch die gewaltige Explosion wurden der Briefkasten zerfetzt und ein Zaunfeld zerstört. „Wir nehmen den Vorfall sehr ernst und haben Anzeige gegen unbekannt erstattet. Die Tat ist nicht akzeptabel und wird vollständig aufgearbeitet“, sagte Stadtsprecher Drago Bock am Donnerstag der MZ.