Ein Elternpaar mit fünf Jungen hat sich in Neustadt auf die S-Bahn-Gleise verirrt. Immer wieder geraten Schwäne am Bruchsee in eine missliche Lage. Auch eine Neustädterin hilft aus der Not.

Schwanenfamilie in Not: Gemeinsam mit der Bundespolizei griff die Feuerwehr beherzt ein und rettete die Vogelfamilie von den Gleisen.

Halle (Saale)/MZ. - Seit 1984 wohnt Karin Streit in Halle-Neustadt, aber diese spektakuläre Rettungsaktion ist auch für die engagierte Neustädterin, die sich seit Jahrzehnten als Retterin für die Schwäne am Bruchsee einsetzt, nicht alltäglich: Eine Schwanenfamilie, die am Freitag noch am Vormittag seelenruhig am Ufer des Bruchsees auf der Wiese nach Futter suchte, hat wenige Stunden später über eine Stunde den Zugverkehr in Halle-Neustadt lahmgelegt.