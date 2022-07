Feuerwehr Passendorf: Älteste Löscheinheit der Stadt im Wettkampf

Am Mittwoch fand in Halle ein besonderer Feuerwehrwettkampf statt. Die älteste Feuerwehr der Stadt hat daran teilgenommen.

Halle (Saale)/MZ - Am Mittwoch hat in Halle-Trotha ein Feuerwehrwettkampf stattgefunden an dem auch die älteste Feuerwehr der Stadt Halle (Saale) teilgenommen hat. Seit 1875 existiert die Freiwillige Feuerwehr Halle-Passendorf. Gemeinsam mit den Freiwilligen Feuerwehren aus Nietleben und Neustadt schützen sie vorranig den Westen der Saalestadt. Die Passendorfer Brandschützer traten bei dem Wettkampfals eine von 20 Feuerwehren aus Mitteldeutschland gegen die ehrenamtlichen Kameraden aus Volkstedt an. Bei der Aktion des MDR ,,Fit wie die Feuerwehr“ müssen die Feuerwehrleute ihr können in einem Parkour unter Beweis stellen.

80 Kilogramm schwerer Reifen muss 25 Meter bewegt werden

Einen 80 Kilogramm schweren Reifen mussten die Kameraden bewegen Foto: Marvin Matzulla

So musste beispielsweise ein 80 Kilogramm schwerer Reifen auf 25 Meter länge bewegt werden oder eine Tür, die mit einer dicken Stahlkette versperrt wurde mit einem Bolzenschneider geöffnet werden. Auch die Personenrettung wurde in den Parkour eingebaut, so musste ein Dummy durch die gesamte Strecke gezogen werden. In nur drei Minuten und 44 Sekunden haben die Passendorfer Brandschützer den Parkour mit erfolg absolviert und landen damit ertsmal auf den zweiten Platz.