Feuerwehr im Einsatz: Warum brennen in Halles Süden immer wieder Müllcontainer?

Die Zahl der Mülltonnenbrände in Halle steigt immer weiter an. Vor allem die Südstadt und die Silberhöhe sind betroffen. Die Ermittler tappen im Dunkeln. Wie Mieter und Vermieter reagieren.

Mülltonnen in Flammen: Zurzeit kein seltenes Bild im Süden von Halle.

Halle (Saale)/MZ - Geht in Halles Süden ein Feuerteufel um? Seit Monaten brennen vor allem auf der Silberhöhe und in der Südstadt in unregelmäßigen Abständen immer wieder Müllcontainer. Die Polizei ermittelt schon seit Monaten, Täter wurden aber noch nicht dingfest gemacht. Vermieter reagieren besorgt.