Flammen auf dem RAW-Gelände am Hauptbahnhof Halle: Die Feuerwehr kämpft gegen das Feuer. Die Brandursache ist noch unklar.

Feuer auf dem RAW-Gelände in der Nähe des halleschen Hauptbahnhofs.

Halle (Saale)/MZ. - Am Freitagnachmittag ist in der Nähe des Hauptbahnhofs in Halle ein Feuer ausgebrochen. Um kurz nach halb fünf Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. Aus einer alten Lagerhalle auf dem ehemaligen RAW-Gelände südlich des Bahnhofes drangen Flammen.

Brand nahe Hauptbahnhof Halle: Feuerwehr rückt aus

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Laut Polizei habe sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand in der Halle aufgehalten. Personen seien demzufolge nicht zu Schaden gekommen. Unklar ist, warum das Feuer ausgebrochen ist.

Feuer auf dem RAW-Gelände in der Nähe des halleschen Hauptbahnhofs. Die feuerwehr ist im Großeinsatz. (Foto: Jonas Nayda)

In der Vergangenheit hatte es schon häufiger auf der RAW-Gelände gebrannt.