Am Samstagabend kam die Feuerwehr in Halle-Neustadt zum Einsatz. In einem Pflegeheim war Essen auf einem Herd angebrannt.

Halle (Saale)/MZ - In einem Pflegeheim in der Zerbster Straße kamen am Samstagabend die Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr Halle-Passendorf zum Einsatz. Ein Bewohner wollte sich nach MZ-Informationen Essen in seinem Zubereiten und ist dabei eingeschlafen.

Einsatzkräfte an der Einsatzstelle (Foto: Marvin Matzulla)

Feuerwehrleute mussten den Mann aus seiner völlig verrauchten Wohnung retten und anschließend dem Rettungsdienst übergeben. Die Wohnung wurde anschließend belüftet. Weitere Bewohner wurden nicht verletzt. Der Einsatz konnte nach einer halben Stunde beendet werden.