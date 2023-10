Dass es in einer Feuerwache brennt, passiert nicht oft. Doch im Ortsteil von Landsberg ist genau das passiert. Erste Vermutungen zur Brandursache gibt es bereits.

Feuer im Feuerwehrgerätehaus in Gütz

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gütz/Landsberg - Am Mittwochnachmittag ist es zu einem Brand in dem Feuerwehrgerätehaus in Gütz gekommen. Gegen 14.30 wurden die Einsatzkräfte alarmiert. „Als ich das gelesen habe, hatte ich ein mulmiges Gefühl“, sagt der Stadtwehrleiter von Landsberg, Marcus Sägling, noch vor Ort. Dass es bei der Feuerwehr selbst brennt, hat er zum ersten Mal erlebt.