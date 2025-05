Zum 26. Mal veranstaltet der Bernburger Maritime Club am 14. Juni ein Kutterrudern. Was den Zuschauern neben spannenden Rennen noch geboten wird.

Bernburg/MZ. - Das haben sich Frank Scheicher, Kathrin Henschel und ihre Kollegen doch etwas einfacher vorgestellt: Zum ersten Mal saß das Team der „Veolia Vikings“ in dieser Woche in einem Kutter, um für das Kutterrudern beim Maritimen Club am 14. Juni auf der Saale zu trainieren. Am Ende waren alle ziemlich platt. Aber nicht nur die Riemen sind schwerer als gedacht - immerhin wiegt eines der großen Ruder mehr als zehn Kilogramm. Auch das gemeinsame Rudern ist eine Herausforderung. „Es ist schwieriger als gedacht“, sagt Kathrin Henschel. „Aber es macht auch Spaß.“