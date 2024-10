Am Mittwoch wurde die Fernwärme im Südpark in Neustadt wieder angestellt. Nun macht der Eigentümer den Stadtwerken schwere Vorwürfe.

Mitarbeiter der EVH stellten am Mittwoch die Fernwärme im Südpark wieder an.

Halle (Saale)/MZ. - Plötzlich ging alles ganz schnell. Ohne eine Vorankündigung kamen am Mittwoch Techniker der EVH in den Südpark in Halle-Neustadt und stellten die Fernwärmeversorgung für insgesamt sieben Straßen wieder her. Hunderte Bewohner konnten aufatmen. Knapp 24 Stunden vorher war abgestellt worden. Ob der Streit zwischen Stadtwerken und Hauseigentümer nun beigelegt ist, ist jedoch unklar.