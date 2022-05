Farb-Attacke auf Linken Büro und Verein in Halle

Halle (Saale)/MZ - Der „Linke Laden“ in der Leitergasse in der nördlichen Innenstadt ist in der Nacht auf Mittwoch mit mehreren Farbbeuteln beworfen worden. In den Räumen hat der Stadtverband der Linken seinen Sitz. Der oder die Täter sind noch unbekannt.

