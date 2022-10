Falko Kadzimirsz ist neuer Vorsitzender der Freien Wähler Halle

Bei der Vorstandswahl der Freien Wähler in Halle soll es hoch her gegangen sein. Gegen ein Mitglied läuft ein Parteiausschlussverfahren.

Halle (Saale)/MZ - Die Stadtvereinigung der Freien Wähler Halle hat einen neuen Vorstand. Der 50-jährige Unternehmer Falko Kadzimirsz ist zum Vorsitzenden gewählt worden, das teilte die Partei am Donnerstag mit. Er wolle sich nun auf die Kommunalwahl 2024 konzentrieren, sagte Kadzimirsz. Indes haben die Freien Wähler in Halle zunächst wohl noch mit sich selbst zu kämpfen, das wurde auf bei der Mitgliederversammlung am Mittwoch deutlich. Nach MZ-Informationen sollen einige Mitglieder die Wahl Kadzimirszs nicht anerkennen und mit einem Anwalt drohen.