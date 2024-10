Landesverwaltungsamt äußert sich zum Abrisshaus an der Waisenhausmauer in Halle.

Fahrplan-Auskunft auch wieder per App - Havag aktualisiert Fahrgast-Information

Soll abgerissen werden: Das Haus An der Waisenhausnummer 4. Es gilt als einsturzgefährdet.

Halle (Saale)/MZ. - Eher als angepeilt ist seit Freitag die Routenplanung im halleschen ÖPNV über die App Moovme wieder möglich. Auch die Anzeigetafeln an den Straßenbahnhaltestellen zeigen nun korrekt an, welche Bahn nach der durch die Streckensperrung zwischen Riebeck- und Franckeplatz notwendig gewordene Linien-Anpassung dort jeweils hält. Ebenfalls seit Freitag ist eine andere Straßenbahnroute wieder befahrbar: Die Gleisarbeiten in der Großen Ulrichstraße sind nach Angaben der Halleschen Verkehrs-AG eher als geplant abgeschlossen worden. Seit Freitag verkehren die 3 und die 8 dort wieder stadtauswärts ohne Umweg übers Steintor.