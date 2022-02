Fahrer dringend gesucht in Halle

Halle (Saale)/MZ - Die freiwilligen Helfer am Birkhahnweg haben täglich alle Hände voll zu tun: Aktuell leben auf dem Gelände des halleschen Tierschutzvereins rund 120 Tiere - von Goldhamster und Rennmaus über Hund und Katze bis zum Schwein. Und die wollen tagtäglich versorgt werden. Nun aber haben die etwa 35 aktiven Helfer vor Ort, die abwechselnd rund um die Uhr für die Tiere da sind, ein Problem: „Wir suchen dringend Fahrer, die für unseren Verein Fahrten mit dem vereinseigenen Auto übernehmen können“, so Tierheimleiterin Sigrid Frotscher.

Jung gebliebene Senioren oder andere Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen und können, seien für die Aufgaben des Außendienstes gut geeignet - und solche, die einen Führerschein besitzen. „Es gibt doch sicher Leute, die gern Auto fahren und das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden wollen“, so die Hoffnung von Tierheimleiterin Frotscher.

„Bisher hat unser ,Bufdi’ - ein Bundesfreiwilliger - unsere Fahrdienste absolviert und im Verein mitgearbeitet“, so Sigrid Frotscher. Nach Beendigung des Dienstes sei bisher kein neuer Freiwilliger gefunden worden - trotz Ausschreibung. „Wir brauchen aber dringend jemanden, der uns bei unserer Arbeit unterstützt“, so die Tierheimleiterin.

Die Aufgaben des Außendienstes, der von Montag bis Samstag zwischen 8 und 12 Uhr im Einsatz sei, sind dabei recht vielfältig: So stehen regelmäßig Fahrten zu Tierarztpraxen an - zumeist mit Katzen, da der Tierschutzverein mehr Samtpfoten als Hunde beherbergt, so die Tierheimleiterin. Zumeist seien diese Fahrten am frühen Vormittag dran. „Wir haben unter anderem eine Zusammenarbeit mit einer Leipziger Kleintierpraxis, die ebenfalls regelmäßig angefahren wird, ebenso eine Leipziger Tier-Physiotherapie für unseren schon in die Jahre gekommenen Hund Chico“, erzählt Sigrid Frotscher.

Auch verletzte Tiere, die im Stadtgebiet gefunden oder gemeldet werden, müssten per Auto abgeholt werden - dann gemeinsam mit einem weiteren freiwilligen Tierschutzhelfer. Ebenso stehen täglich Fahrten zu Supermärkten, die für den Verein Futterspenden sammeln, auf dem Tourplan. „In einigen Märkten haben wir Sammelboxen für Spenden stehen, andere Supermärkte stellen uns unverkäufliches Grünzeug, Salate und anderes Gemüse für unsere Nager zur Verfügung, das abgeholt werden muss“, so Sigrid Frotscher. Da der Verein ausschließlich von Mitgliedsbeiträgen und Spenden lebe, sei man auf Futterspenden angewiesen.

Steigende Tierarztkosten sowie coronabedingt zurückgehendes Spendenaufkommen und sinkende Mitgliederzahlen haben den Verein im Herbst 2021 zu einer Reduzierung des Tierbestandes durch einen Aufnahmestopp veranlasst - verbunden mit einem großangelegten Spendenaufruf. „Damit haben wir sehr viele Menschen erreicht, die uns finanziell und mit Tierpatenschaften helfen“, so Sigrid Frotscher, die sich für den großen Zuspruch bedanken möchte. Nun sei man dabei, die Logistik neu zu strukturieren. Und dafür brauche man engagierte Menschen, die mitmachen. Interessenten können sich melden unter Tel. 0345/202 41 01 (bitte bei Bedarf AB besprechen, da das Büro nicht immer besetzt ist) oder per Mail an info@tierschutz-halle.de