Brachwitz/MZ. - Nur noch ein paar Tage fährt die Saalefähre zwischen Brachwitz und Neuragoczy hin und her. „Am Montag, 4. November, wird sie von der Wipper abgeholt. Das ist eine Schubeinheit, die die Fähre flussabwärts nach Alsleben schiebt“, sagt Sebastian Vitzthum von Eckstädt, der gemeinsam mit Johannes Hedel Betreiber der Fähren in Brachwitz, Wettin und Brucke/Rothenburg ist. In der Werft in Alsleben findet die turnusmäßige Landrevision statt. Das ist eine Art Tüv, der alle fünf Jahre durchgeführt werden muss, damit die Betriebserlaubnis aufrecht erhalten bleiben kann.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.