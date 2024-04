Die Polizei in Halle sucht mit einem Fahndungsbild nach einem Räuber, der Waren im Wert von Hunderten Euro in einer Drogerie in der Großen Ulrichstraße erbeutet und eine Kundin verletzt hat.

Zu einem Raub ist es in einer Drogerie in der Großen Ulrichstraße in Halle gekommen. Die Polizei fahndet.

Halle (Saale)/DUR. - Eine Fahndung nach einem Räuber hat die Polizei in Halle herausgegeben. Der Mann soll bereits am 30. Dezember vergangenen Jahres, einem Samstagmorgen, Waren im Wert von über 700 Euro aus einem Drogeriemarkt in der Großen Ulrichstraße in Halle gestohlen haben.

Eine Kundin habe den Diebstahl bemerkt und sich noch versucht, dem Langfinger in den Weg zu stellen. Dabei sei die Frau aber umgestoßen und verletzt worden, heißt es von Seiten der Beamten. Anschließend sei der Dieb geflohen.

Die Polizei fahndet nun mithilfe eines Fotos aus einer Überwachungskamera nach dem Mann.

So sieht der Gesuchte aus:

Wer kennt den Mann auf dem Bild oder weiß, wo er sich aufhält? Foto: Polizei

Die Polizei in Halle sucht unter der Rufnummer 0345/2242000 nach Zeugen, die Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Täters machen können.