Antwerpen/MZ - Fabian Hambüchen steht auch nach seinem Karriereende 2017 wie kein anderer für das deutsche Turnen. Der Olympiasieger am Reck 2016 ist dem Sport als Experte treu geblieben, verfolgt auch die WM in Antwerpen genau. Dort stehen am Wochenende die Einzelfinals an, am Samstag mit Außenseiterchancen für den Hallenser Nils Dunkel am Pferd, am Sonntag mit großen Medaillenchancen für den zweiten Hallenser Lukas Dauser am Barren. Fabian Wölfling hat vorab mit Hambüchen über seinen guten Freund Dauser und Missstände im deutschen Turnen gesprochen.