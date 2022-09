Zwei Mädchen mit schweren Verbrennungen Mit Video: Führte kindlicher Leichtsinn zur Explosion im Marktschlösschen in Halle?

Am Dienstagabend erschütterte eine Explosion die Toilettenanlage der Stadtinformation im Marktschlösschen am Marktplatz von Halle. Was bislang über die Explosion in Halle bekannt ist.