Der milde Winter sorgt für volle Speicher. Nun will die EVH in Halle die Preise für Strom und Gas wieder senken.

EVH kündigt günstigere Preise für Strom und Gas in Halle an

Halle (Saale)/MZ/Nay - Strom und Gas sollen für Kunden der Stadtwerketochter EVH bald günstiger werden. Man werde die Preise zum 1. April „deutlich“ senken, verkündete die EVH am Freitag in einer Pressemitteilung. Die Arbeitspreise sollen im Strom netto um 6,6 Cent pro Kilowattstunde und im Erdgas um netto 4,54 Cent pro Kilowattstunde sinken. Laut EVH entspricht das etwa 13 Prozent im Strom und etwa 22 Prozent im Gas. Alle Tarife sollen gleichermaßen profitieren.

Auf den europäischen Großmärkten sei der Preis für Gas gesunken, unter anderem weil der Winter bisher eher mild war und weniger Gas zum Heizen verbraucht wurde. Dadurch seien die Speicher in Deutschland „wesentlich voller“ als erwartet, heißt es von der EVH. Die positiven Effekte würden nun unmittelbar an die Kunden weitergegeben. „Sollte sich der Trend fortsetzen und die Preise an den Weltmärkten weiterhin sinken, sind nochmalige Preissenkungen in 2023 die Folge.“

Alle Kunden sollen in der nächsten Woche ein persönliches Preisänderungsanschreiben mit neuen Abschlägen bekommen, in dem auch die staatliche Preisbremse dargestellt ist. Im vergangenen Jahr war der Gaspreis bei der EVH um rund 10 Cent pro Kilowattstunde angestiegen.