Großbrand in der Innenstadt von Halle „Es war Wahnsinn“: So erlebt ein Brite das Feuer an der Kleinen Uli

An der Kleinen Uli zünden Unbekannte Mülltonen an. Die Flammen richten schwere Schäden an. Ein Brite schildert die dramatischen Ereignisse. Flammen lodern auch in anderen Straßen.