Die Stadt und die Marktgilde bieten ab diesen Mittwoch in Bitterfeld ein neues Angebot für Marktbesucher an. Sie können nun auch nach Arbeitsschluss das Markttreiben genießen. Dabei soll der Feierabendmarkt besondere Angebote offerieren.

Bitterfeld/MZ. - Zum ersten Mal seit langem findet in Bitterfeld ein Feierabendmarkt statt. Dieses neue Angebot, das die Stadt gemeinsam mit der Deutschen Marktgilde präsentiert, erlebt am heutigen Mittwoch auf dem Marktplatz vor dem Rathaus seine Premiere. Er findet von 14 bis 19 Uhr statt und soll künftig an jedem ersten Mittwoch im Monat von Mai bis September abgehalten werden.

Auf Wunsch der Bürger reagiert

„Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich in der Vergangenheit längere Marktöffnungszeiten gewünscht, insbesondere für Berufstätige, die den klassischen Wochenmarkt nur schwer besuchen können“, sagt Stadtsprecher Detmar Oppenkowski. Mit dem neuen Konzept werde diesem Anliegen Rechnung getragen.

Der Feierabendmarkt biete bis in den Abend hinein die Möglichkeit, an den Ständen regionale Produkte und verschiedene Waren zu entdecken. Außerdem soll er für einen gelungenen Tagesausklang mitten in der Innenstadt sorgen.

Andere Angebote geplant

Denn beim Feierabendmarkt gehe es um mehr als nur eine einfache Verlängerung des normalen Wochenmarkts, der weiterhin in Bitterfeld mittwochs und freitags von 9 bis 14 Uhr stattfindet. Beim Feierabendmarkt soll es besondere Angebote an frischen Lebensmitteln, handwerklichen Erzeugnissen sowie kulinarischen Spezialitäten geben. Ziel ist es, dass die Besucher auch nach ihrer Arbeitszeit das Marktgeschehen mitten in der Stadt in entspannter Atmosphäre genießen können.