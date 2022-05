Erzieherin trank im Dienst? So endet der Kita-Streit in Teutschenthal

In der Kita "Kleine Riesen" herrschte große Aufregung. Nun könnten sich die Wogen endgültig glätten.

Halle (Saale)/MZ - Für Teutschenthals Bürgermeister Tilo Eigendorf (UVW) kam die Nachricht überraschend. Nach der Niederlage der Gemeinde im Januar vor dem Arbeitsgericht Halle im Rechtsstreit um die Vorfälle in der Kita „Kleine Riesen“ sollte die Erzieherin, deren Kündigung laut Gericht unzulässig, war, in dieser Woche wieder ihren Dienst in einer Einrichtung aufnehmen.