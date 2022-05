Erzieher streiken am Mittwoch wieder

Zu viel Arbeit, zu wenig Geld und keine Veränderung in Sicht: Die Kitas der Stadt sind am Mittwoch erneut geschlossen. Eltern haben das Nachsehen.

Erzieher streiken am Mittwoch erneut für bessere Arbeitsbedingungen.

Halle (Saale)/MZ - Viele Eltern müssen am Mittwoch ihre Kinder erneut zu Hause betreuen. Denn die Gewerkschaft Verdi ruft Erzieher und Sozialarbeiter bereits zum dritten Mal auf, ihre Arbeit niederzulegen. Zwei Tarifverhandlungsrunden mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband Sachsen-Anhalt (KAV) für die rund 330.000 Beschäftigten sind bisher gescheitert. Am 16. Mai soll es das nächste Gespräch geben. Bis dahin will die Gewerkschaft mit einem erneuten Streik weiter Druck aufbauen.