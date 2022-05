Saale-Übergang Ersatz für Peißnitzbrücke in Halle: alle Infos zur neuen Fähre über die Saale

Am Freitag ist ein Floß als alternativer Saale-Übergang von der Ziegelwiese zur Peißnitz in Halle gestartet. Die Fähre pendelt ab sofort an drei Tagen pro Woche über den Fluss. Sie ist ein Ersatz für die gesperrte Peißnitzbrücke.