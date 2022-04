Auf Intensivstationen in Halle sind am Montag zehn mit Corona infizierte Patienten behandelt worden.

Halle (Saale)/MZ - Am Ostermontag sind in Halle 77 neue Infektionen mit Covid-19 bekannt geworden, 46 weniger als vor Wochenfrist. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank im Vergleich zu Sonntag um 19,27 auf 766,65 Fälle je 100.000 Einwohner, wie die Stadt weiter mitteilte. In Krankenhäusern der Stadt wurden 91 mit dem Virus infizierte Patienten behandelt, zehn auf Intensivstationen.