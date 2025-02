In der Nacht zum Dienstag musste die Feuerwehr erneut Flammen am Hansering in Halle löschen.

Erneut Brand am Hansering in Halle: Lager von Micheel Küchenstudio ausgebrannt

Halle (Saale)/MZ/mv - Das Lager vom Küchenstudio Micheel ist am späten Montagabend erneut in Brand geraten. Nach Angaben von Einsatzleiter Sebastian Tschenisch waren 32 Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz. Bereits am frühen Montagmorgen war an gleicher Stelle ein Brand ausgebrochen.