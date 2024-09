Halles Bürgermeister will bei der OB-Wahl antreten. Die MZ hat nachgehakt, nach Zielen und seiner Motivation gefragt. Warum sich der 59-Jährige als überparteilicher Kandidat sehen will.

Er will Wiegand folgen: Was haben Sie vor, Herr Geier?

Halle (Saale)/MZ - Im April 2021 rückte Halles Bürgermeister Egbert Geier plötzlich ins Rampenlicht. Mit der Suspendierung von Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) musste der nunmehr 59-jährige Sozialdemokrat von heute auf morgen die Verwaltung leiten. Dreieinhalb Jahre später ist Wiegand zum 31. August zurückgetreten. Halle braucht eine Nachfolge. Und Geier will als Kandidat bei der OB-Wahl im Februar 2025 antreten. Darüber entscheiden nun die Genossen auf einem SPD-Parteitag am 16. Oktober, später dann die Wähler. Dirk Skrzypczak hat mit dem Politiker über seine Ambitionen gesprochen.Herr Geier, eine simple Frage zu Beginn: Warum treten Sie an?