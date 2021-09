Entspannung beim Umgraben in seinem Garten

Karamba Diaby (SPD) arbeitet rund 22 Wochen im Jahr in Berlin. In seiner knappen Freizeit findet er Entspannung im eigenen Kleingarten.

Halle (Saale)/MZ - Eben noch im ICE von Berlin nach Halle unterwegs, steht Karamba Diaby - die sportliche Jacke über dem weißen Anzughemd - schon wenig später in einem Meer aus Blüten des gelben Sonnenhuts, zwischen hochgewachsenen Tomatenpflanzen und einer dichten Brombeerhecke. „Die Tomaten müssen vom Strauch, und das Unkraut hat sich auch schon wieder ziemlich breitgemacht“, begründet Diaby lachend den kurzen, aber dringend nötigen Zwischenstopp im eigenen Kleingarten, der auf dem Weg vom Hauptbahnhof zum Zuhause des Hallensers liegt. „Wohnortnah“, wie Diaby sagt. Das sei ihm wichtig gewesen bei der Entscheidung für genau diesen Garten im Süden der Stadt.

Die Zeit ist fast immer knapp und damit ein hohes Gut für den Politiker, der seit 2013 für die SPD im Bundestag sitzt - „als erster in Afrika geborener schwarzer Mensch“, wie er selbst nicht ohne Stolz sagt. Nun kandidiert der 59-Jährige für eine dritte Amtszeit im Bundestag.

Diaby ist Mitglied des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, dazu Integrationsbeauftragter der SPD-Bundestagsfraktion. Über 22 Wochen im Jahr arbeitet Diaby in Berlin, die Tage dort sind angefüllt mit Sitzungen - „manchmal bis vier Uhr morgens“ -, mit Debatten, bei denen über Gesetze diskutiert wird, kurzum: mit intensiver Parlamentsarbeit. Der Kleingarten, den der gebürtige Senegalese nach langer Suche im April 2020 gefunden und gepachtet hat, ist für ihn eine Oase, in der er vom stressigen Alltag als Abgeordneter - und auch als zweifacher Familienvater - abschalten und entspannen kann. Ein Ort, an dem er Freunde trifft und bekocht (Diaby hat jüngst sogar ein Kochbuch mit traditionellen westafrikanischen Rezepten herausgegeben) und sie an Sommerabenden mit Leckerem vom Grill und mit teilweise exotischen Früchten aus eigener Ernte - im Garten wachsen unter anderem Okraschoten und zahlreiche Gewürzpflanzen - bewirtet. Einerseits.

Andererseits ist das Kleingartenwesen, für das sich der Diplom-Chemiker mindestens seit seiner Promotion im Jahr 1996 über „Untersuchungen zum Schwermetall- und Nährstoffhaushalt in halleschen Kleingartenanlagen“ interessiert, ein komplexes System, „quasi die Gesellschaft im Kleinen“, so Diaby. Hier, von Gartennachbar zu Gartennachbar, wird der sympathische Hallenser oft auf die Probleme im Großen angesprochen - am Gartenzaun kommt man schnell miteinander ins Gespräch, auch, weil Diaby sich Zeit nimmt und gut zuhören kann. Ob Klima oder Verkehr, Rente oder Pflege, Bildung oder Migration - „die Leute sprechen mich an“, so Diaby, der im Sommer zudem alle zwei Wochen auf seiner politischen „Laube zu Laube“-Tour unterwegs ist.

„Viele wollen wissen, wie wir die Klimakrise meistern wollen, was auf sie zukommt“

„Viele wollen wissen, wie wir die Klimakrise meistern wollen, was auf sie zukommt“, so Diaby, dessen Partei die Energiekosten für die Bürger „abfedern“ wolle. Zum Klimaschutz gehöre ein Preis auf CO2, ganz klar. Wer bereit sei, sich umzustellen, habe auch persönlich etwas davon. Klimafreundliches Verhalten solle sich rechnen. Doch dazu brauche es die richtigen Rahmenbedingungen: eine höhere Kaufprämie für Elektroautos zum Beispiel und mehr Ladesäulen. Dazu müsse der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden, es brauche günstigere Tickets, Prämien für den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen und vieles mehr. „Wir sind für einen Pro-Kopf-Bonus für Geringverdiener“, so Diaby, der die Diskussion zum Klimaschutz mit „Fingerspitzengefühl“ führen wolle. Fest stehe für ihn als SPD-Politiker: Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen müssen beim Klimaschutz finanziell entlastet werden.

In Sachen Bildung - Diabys Spezialgebiet - kämpft der Politiker dafür, dass alle Kinder im Land die gleichen Chancen auf gute Bildung bekommen, „egal, ob ihre Eltern Arbeiter oder Akademiker sind“, so Diaby. Ein wichtiger Schritt dazu sei der Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote. Zudem sollen Schulen und Lehrpersonal eine gute digitale Ausstattung erhalten. Noch immer sei es so, dass soziale Herkunft, Migrationsgeschichte und regionale Bedingungen einen starken Einfluss auf den Bildungserfolg eines Kindes hätten: Damit, so Diaby, werde soziale Ungleichheit verstärkt. Die von der SPD geplanten 250 Euro Grundsicherung für jedes Kind sei nur ein Punkt, der zur sozialen Gerechtigkeit beitragen könne - einer von vielen. Auch dafür wolle er sich im Bundestag einsetzen.

Karamba Diaby - Aus dem Senegal nach Halle

Geboren wurde Karamba Diaby am 27. November 1961 in Marsassoum im Senegal. Er wuchs als Vollwaise auf, wurde von Schwester und Bruder unterstützt und begann in Dakar ein Lehramtsstudium. Mit Mitte 20 kam er dank eines Stipendiums in die DDR, studierte Chemie an der halleschen Martin-Luther-Universität und promovierte dort in Geoökologie.

Karamba Diaby arbeitete in verschiedenen gemeinnützigen Organisationen im Bereich Bildung, Jugendpolitik, Vielfalt und Menschenrechte. Im Bundestag ist Diaby seit 2013 stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe sowie Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. In die hallesche SPD trat Diaby 2008 ein, ein Jahr später wurde er Stadtrat. Diaby ist seit Oktober 2020 Vorsitzender des SPD-Stadtvorstandes. Außerdem sitzt der Chemiker im Kuratorium des halleschen Max-Planck-Instituts. Diaby ist verheiratet und lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Halle.

Zehn Fragen an den Kandidaten

Was ärgert Sie an sich selbst?

Karamba Diaby: Ich würde gern öfter lesen, kochen und Freunde treffen, aber dafür fehlt mir oft die Zeit.

Welche Ihrer Vorzüge werden kaum wahrgenommen?

Diaby: Meine Hartnäckigkeit: Ich bleibe an einer Sache dran, bis sie gelöst ist.

Was bringt Sie zur Verzweiflung?

Diaby: Dass wir noch immer keine Bildungsgerechtigkeit im Land haben, obwohl wir uns schon lange dafür einsetzen.

Welche Person der Geschichte ist Ihnen sympathisch?

Diaby: Anton Wilhelm Amo. Er war der erste bekannte Philosoph und Rechtswissenschaftler afrikanischer Herkunft in Deutschland und hat an der MLU in Halle studiert.

Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?

Diaby: „Wir. Weil nicht egal sein darf, was morgen ist“ von Louisa Dellert. Für das Buch hat sie auch mit mir über Hatespeech ein Interview geführt.

Was ist Ihr Lieblingsgericht?

Diaby: Maffé - ein Gericht mit Erdnussbuttersoße, Okraschoten und Reis als Beilage, das in Westafrika häufig gegessen wird.

Welchen privaten Traum möchten Sie sich noch erfüllen?

Diaby: Einmal nach Salvador Bahia in Brasilien reisen.

Was ist für Sie Glück?

Diaby: Ein Sonntag mit meiner Familie im Kleingarten.

Worüber haben Sie zuletzt gestaunt?

Diaby: Über die Umfrageergebnisse der SPD ... (lacht). Ich habe mich auch über die Einsatzbereitschaft und den Zusammenhalt der Belegschaft eines Supermarktes nach eineinhalb Jahren Pandemie gefreut. Wir sprachen während meines Praktikums dort über die letzten Monate.

Was würden Sie gerne können?

Diaby: Ich würde gern noch ein bis zwei Fremdsprachen lernen.