Ein 30 Jahre alter Mann wird in Gropiusstadt von fünf Menschen verfolgt und bedroht. Daraufhin zieht er eine scharfe Waffe – und wird verhaftet.

Berlin - Ein 30 Jahre alter Mann ist im Berliner Bezirk Neukölln von fünf Menschen bedroht worden und hat daraufhin eine Schusswaffe gezogen. Er sei von den ihm flüchtig bekannten Personen am Dienstagabend in der Johannisthaler Chaussee verfolgt und bedroht worden, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe der 30-Jährige eine Schusswaffe hervorgeholt und damit gedroht sie zu benutzen.

Die Gruppe der Verfolger habe sich dann zurückgezogen, den 30-Jährigen allerdings mit Flaschen und Steinen beworfen, hieß es. Einer der Steine habe ihn am Bein getroffen und verletzt. Alarmierte Polizeibeamte stellten demnach fest, dass die Schusswaffe scharf war. Sie nahmen den zuvor verfolgten Mann deshalb vorläufig fest.

Die Verfolgergruppe war laut Polizei mit zwei Fahrzeugen geflohen. Zwei der Personen – eine 21 Jahre alte Frau und ein 22 Jahre alter Mann – seien gefunden und ebenfalls kurzzeitig festgenommen worden. Die Polizei ermittelt.