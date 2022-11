Enkeltrick schlägt fehl - Polizei fasst Betrüger bei Geldübergabe

Halle (Saale)/MZ - Mit Hilfe eines 63-Jährigen aus dem Saalekreis konnte die Polizei einen Betrüger festnehmen, der mit einem Enkeltrick versucht hatte, 20.000 Euro zu erbeuten. Nach Polizeiangaben hatte der 63-Jährige zuvor einen Anruf erhalten. Dem Mann log man vor, dass einer seiner Söhne in einen Unfall verwickelt gewesen sein soll. Eine Person sei dabei schwer verletzt wurden. Um eine Haft zu vermeiden, müsse der 63-Jährige eine Kaution hinterlegen. Zum Schein ging der Mann darauf ein. Bei der verabredeten Geldübergabe in Merseburg war dann die Polizei vor Ort und nahm den mutmaßlichen Täter fest. Es handelt sich um einen 53-jährigen Polen. „Wir können immer nur raten, misstrauisch zu sein. Vor allem sollte man keine sensiblen Daten herausgeben und auch keine Angaben zu den eigenen Vermögensverhältnissen machen“, so die Polizei. Wer dubiose Anrufe erhalte, sollte das Revier informieren.