Von der ersten Stunde an ist die EVH Mitglied der Umweltallianz in Sachsen-Anhalt. Am Montag trafen sich Vertreter der Landesregierung, aus Wirtschaft, Politik und Instituationen, um der EVH als Vorreiter auf dem Weg zur Klimaneutralität einen Besuch abzustatten.

(Foto: Dirk Skrzypczak)