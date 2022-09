Endlich Platz zum Spielen - Pausenhof der Grundschule Südstadt ist neugestaltet

Halle (Saale)/MZ - Staub wirbelt durch die Luft, als die Schüler der Grundschule Südstadt gleichzeitig auf den neuen Spielplatz in ihrem Schulhof zu rennen. Nachdem sie ihre Pausen jahrelang auf einer tristen Freifläche verbringen mussten, können sich die Kinder nun auf einer großen Schaukel, einem Hängeparcours, einem Kletterhaus und im Holz-Tipi austoben.

Die Schule hat den neuen Spielplatz, den die Stadtverwaltung für 140.000 Euro aufgebaut hat, mit einem Programm am Freitagvormittag eingeweiht. Die ukrainischen Schüler haben gemeinsam mit Lehrerin Viktoriia Uvarova ein Lied gesungen und eine Choreografie aufgeführt. „Spielplätze fördern das Selbstbewusstsein von Kindern“, sagte Lehrerin Sophia Wunderlich. Das Projekt gebe ihr Zuversicht, dass die Schule jeden Tag „ein Stück schöner“ werde. Das Gebäude soll 2027 saniert werden.

„Gemeinsam mit der Linken haben wir uns für den Aufbau dieses Spielplatzes im Stadtrat einsetzt“, sagte Hauptsache-Halle-Stadträtin Beate Gellert, die an der Einweihung teilgenommen hat. Die Schule zähle zu den Brennpunkten in Halle. Viele Kinder, die die Grundschule besuchen, lebten in Armut. Es sei wichtig, dass sie durch solche Projekte positive Impulse in der Schule bekommen.