Elisabethbrücke soll neu gebaut werden, aber weiter nördlich

Halle (Saale) - Wer in Halle nach Spuren der Jahrhundertflut von 2013 sucht, wird auf den ersten Blick nicht mehr viele sehen. Die Trümmer sind längst aufgeräumt, zerstörte Gebäude entweder abgerissen oder wieder hergerichtet. Aber tief unten im Boden versteckt, wo das Wasser der Saale täglich auf den Beton der Stadt trifft, sind Schäden noch zu finden.

Die Stadtverwaltung hat jüngst die hauptsächlich von der Straßenbahn genutzte Elisabethbrücke zwischen Sandanger und Salineinsel genau untersuchen lassen und festgestellt, dass der Gründungsbereich der Brücke im Unterwasserbereich tatsächlich kaputt ist. Die bislang unbekannten Schäden sollen auf die Flut von 2013 zurückzuführen sein.

Blick auf die Elisabethbrücke, über die Elisabethsaale die bald neu gebaut werden soll. Foto: Silvio Kison

15 Meter weiter nördlich: Elisabethbrücke soll neu gebaut werden

Laut Stadtverwaltung gibt es nur eine sinnvolle Lösung: Neubau. Eine Sanierung wäre zu teuer, hieß es am Dienstag im Planungsausschuss. Knapp 10 Millionen Euro würde der Neubau kosten. Das Geld soll vom Land kommen, das nach dem Hochwasser 2013 finanzielle Aufbauhilfe zugesichert hatte und womöglich ein letztes Mal zur Kasse gebeten wird. Bis zum Jahr 2025 sind Auszahlungen der sogenannten Fluthilfemittel noch möglich, danach ist das Förderprogramm beendet. Die neue Elisabethbrücke soll 2024 fertig werden, also gerade noch rechtzeitig.

Der Neubau soll den Maßen der alten Brücke entsprechen und auch optisch sehr ähnlich sein. Aber der Straßenverlauf wird sich ändern. Solange die neue Brücke noch nicht fertig ist, soll die alte nämlich noch stehenbleiben und genutzt werden. Die neue Stahlbeton-Konstruktion ist deshalb etwa 15 Meter weiter nördlich geplant. Damit entspricht sie der Linie, die die erste Elisabethbrücke bis in die 1970er-Jahre beschrieben hatte, bevor sie abgerissen und durch das heute existierende Bauwerk ersetzt worden war.

Bahnen können dann noch schneller über die Brücke fahren

Auch wenn ein Neubau Hoffnungen bei denjenigen weckt, die sich eine dritte Autoroute über die Saale wünschen, stellte Baubeigeordneter René Rebenstorf im Planungsausschuss unmissverständlich klar, dass auch die neue Brücke ausschließlich für Straßenbahnen, Fahrräder und Fußgänger gedacht ist. „Die Brücke wird nicht für den regulären Verkehr freigegeben.“ Die Strecke sei vor allem im Straßenbahnnetz wichtig, weil auf ihr täglich rund 30.000 Fahrgäste zwischen Neustadt und der Altstadt hin- und her pendelten, so Rebenstorf.

Dank des neuen Straßenverlaufs und besser gesicherter Bereiche für Fußgänger und Radfahrer könnten die Bahnen künftig sogar noch schneller über die Brücke fahren. Während der Bauarbeiten soll es laut Rebenstorf so wenig Beeinträchtigungen wie möglich geben. Voraussichtlich müsse der Verkehr nur für wenige Tage gesperrt werden, wenn die neuen Schienen angeschlossen werden. Am 26. Mai soll der Stadtrat das Bauprojekt beschließen, damit die Pläne noch in den kommenden Monaten weiter ausgearbeitet werden können. (mz)