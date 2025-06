Das Elisabeth-Krankenhaus und das Krankenhaus Martha Maria in Halle-Dölau haben am Dienstag ihre Mitarbeiter über eine Fusion der beiden Häuser informiert. Die MZ kennt die wichtigsten Details.

Krankenhaushammer in Halle! Elisabeth und Martha Maria wollen fusionieren

Gesundheit in Sachsen-Anhalt

Das Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara soll mit dem Martha Maria in Dölau fusionieren.

Halle (Saale)/MZ - Es ist ein Paukenschlag, der die Medizinlandschaft in Halle verändert. Das Elisabeth-Krankenhaus und das Krankenhaus Martha Maria in Dölau wollen fusionieren. Das haben beide Häuser am Dienstag gegenüber ihren Mitarbeitern erklärt.