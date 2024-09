Sven Regener und Element of Crime verlängern mit ihren wahren Liedern von echten Menschen den Sommer in Halle.

Element of Crime in Halle: Wie das Leben wieder Spaß macht

Element of Crime in Halle. Nach dem ersten Song sagt Sven Regener (Mitte): „Eins spielen wir noch“.

HALLE/MZ - „Wir haben keine Lösung, wir haben Lieder.“ Als Element of Crime am Sonntagabend gegen 19 Uhr auf der bestuhlten Freilichtbühne Peißnitz in Halle mit dem Song „Unscharf mit Katze“ eröffnen, zeigt sich ein Phänomen, das zuvor das Industrial-Folk-Duo „Hackedepicciotto“ beinah zum Verschwinden brachte: Es ist noch hell, zwischen Eis und Bratwurst liegt noch unverbindlicher Sommer in der Luft.