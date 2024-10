Kurz vor dem Ende des langjährigen Gerichtsprozesses hat sich der Messe-Chef an die OB-Kandidaten in Halle gewandt.

Halle (Saale)/MZ. - Im Prozess um Schadenersatz in Millionenhöhe zwischen der Stadt und der Halle Messe GmbH hat Messe-Chef Roland Zwerenz sich am Donnerstag an die bislang fünf halleschen Oberbürgermeisterkandidaten gewandt. In einem offenen Brief mit dem Titel „Skandal und Trauerspiel“ schildert er seine Sicht auf die Dinge und bittet darum, dass ein künftiger neuer OB alle Unstimmigkeiten beseitigen möge.