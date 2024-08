Die „Große Turnhalle“ in Neustadt steht unter Denkmalschutz. Einen Bau wie diesen gibt es in der ganzen Welt nicht noch einmal. Was bei der Verjüngungskur geplant ist.

Knut Müller in der großen Turnhalle Neustadt am Bildungszentrum. Das Unikat wurde 1967 komplett aus HP-Schalen gebaut, die sein Vater Herbert Müller erfunden hat.

Halle/MZ. - Als der hallesche Architekt Herbert Müller in den 1950er Jahren seine doppelt gekrümmten Stahlbetonschalen („HP-Schalen“) entwickelte, konnte er vermutlich noch nicht ahnen, dass sie in den darauffolgenden Jahren an Tausenden Bauten eingesetzt werden. Unter anderem sind der Neustädter Deltakindergarten, das Raumflugplanetarium auf der Peißnitz, aber auch das „Elefantenklo“ in Bad Frankenhausen mit seinen Schalen gedeckt gewesen. Es gibt aber weltweit einen Bau, der ausschließlich mit den Schalen errichtet worden ist: die 1967 erbaute „Große Turnhalle“ in Neustadt.