Halle (Saale)/MZ - Die Polizei sucht bei Schwerpunktkontrollen in Halle nach illegalen Waffen. Auf dem Riebeckplatz und am Treff in Neustadt wurden Freitagabend Passanten überprüft. „Wir werden das ganze Wochenende präsent sein. Ziel ist es auch, der Bevölkerung zu zeigen, dass wir für Sicherheit sorgen“, sagte Polizeisprecher Thomas Müller der MZ. Man werde die Kontrollen das ganze Wochenende aufrecht erhalten. Das gelte auch für Orte mit Public Viewing, die die EM übertragen. Am Freitag ging den Beamten unter anderem ein Mann ins Netz, der per Haftbefehl gesucht wurde.