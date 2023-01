Früher als geplant: Galeria Kaufhof in Halle für immer dicht

Auch diese Rabatt-Aktion ist nun Geschichte: Am Freitag hatte Galeria Kaufhof in Halle ein letztes Mal geöffnet.

Halle (Saale)/MZ - „Nur noch 1 Tag“ steht auf einem blau-gelben Plakat an der Eingangstür zum Kaufhaus Galeria Kaufhof, in das am Freitag gegen Mittag auf der Suche nach dem allerletzten Schnäppchen immer noch etliche Kaufwillige kommen. An der Tür daneben wird mit „90 Prozent Rabatt auf alles“ geworben. Doch zwei Stunden später ist auch das Geschichte: Kurz vor 14 Uhr hallt durch die leeren Verkaufsetagen eine Durchsage: Galeria Kaufhof Halle schließt an diesem Tag für immer seine Türen – und ist damit in der Saalestadt nach fast 20 Jahren Geschichte.