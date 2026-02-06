Bis zum Sommer hat die Wohnunion 23 Wohnungen in vier bisher leerstehenden Häusern im Neumarktviertel für rund drei Millionen Euro fertig saniert. Warum die ersten Mieter das Leben in der kleinen Genossenschaft schätzen.

Einen Traum verwirklicht: Gemeinsam bauen, wohnen und leben in Halle zu bezahlbaren Preisen

Udo Israel (links) und Curt Stauss bereiten sich in der Gemeinschaftsküche der Wohnunion einen Kaffee zu.

Halle (Saale)/MZ. - Schnee schippen, die Mülltonnen herausstellen und die Treppe putzen: Alles das gehört mit dazu, wenn man in dem Gemeinschaftsprojekt der Wohnunion lebt. Wenn die Kehrschaufel vor seiner Wohnungstür in der Georg-Cantor-Straße steht, dann weiß Curt Stauss, dass er diese Dienste für die nächsten zwei Wochen übernehmen muss.