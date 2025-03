In der Leipziger Straße sind bisher unbekannte Einbrecher in ein E-Zigaretten-Geschäft eingebrochen.

Einbruch in E-Zigaretten-Geschäft in Halle: Waren im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet

Halle (Saale)/MZ - In der vergangenen Nacht wurde ein E-Zigaretten-Geschäft an der Leipziger Straße in Halle Ziel eines Einbruchs. Unbekannte Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so in die Verkaufsräume.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entwendeten die Einbrecher Waren im Wert eines unteren vierstelligen Euro-Betrags und konnten anschließend unerkannt entkommen.

Die genaue Schadenshöhe sowie die gestohlenen Artikel werden derzeit noch ermittelt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte umfangreiche Spuren.