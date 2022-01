Einbrecher verursachen in Halle großen Schaden

Halle (Saale)/MZ/Nay - Mehrere Einbrecher haben in den vergangenen Tagen im ganzen Stadtgebiet ihr Unwesen getrieben und viel Schaden angerichtet. Die Polizeiinspektion Halle berichtete am Freitag von fünf Fällen, die sich zwischen dem 5. und 7. Januar ereignet haben müssen. Ein Täter konnte geschnappt werden.

Bislang noch unbekannte Täter drangen laut Polizei in der Zeit zwischen Mittwochabend und Freitagfrüh in ein Gebäude in der Porphyrstraße im Gewerbegebiet Neustadt ein und stahlen „eine Vielzahl an Gegenständen“. Der Gesamtwert soll sich im Bereich von mehreren Zehntausend Euro belaufen. Kriminalisten sicherten Spuren und die Ermittlungen laufen.

In der Schieferstraße, die an die Porphyrstraße angrenzt, wurde auch eingebrochen. Die Täter drangen dort in einen Baucontainer ein und nahmen mehrere Auto-Starterbatterien mit. Die gesicherten Spuren werden noch ausgewertet, wie hoch der Schaden ausgefallen ist, kann noch nicht genau beziffert werden.

Unweit von den ersten beiden Tatorten haben Einbrecher in der Zscherbener Landstraße ebenfalls einen hohen Sachschaden verursacht. Im gleichen Zeitraum entwendeten die Unbekannten aus einer Halle Geräte, Rohre und Kupferschrott im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den drei Einbrüchen im Gewerbegebiet Neustadt gibt, werde geprüft, hieß es auf MZ-Nachfrage aus der Polizeipressestelle.

Am anderen Ende von Halle, in der Messestraße in Bruckdorf, haben Einbrecher zwischen Donnerstagmittag und Freitagfrüh zugeschlagen. Die Täter gingen dort offenbar noch planmäßiger vor, denn sie fuhren sogar mit einem Fahrzeug auf ein Firmengelände und brachen laut Polizeiangaben in diverse Räumlichkeiten ein. Hauptsächlich Baugeräte wurden geklaut, der Schaden geht auch in diesem Fall wieder in die Zehntausende. Die Täter wurden nicht gefasst.

Mehr Erfolg hatten die Polizisten Freitagnacht gegen 1.30 Uhr. Ein 34-jähriger Hallenser hatte sich gewaltsam Zugang in ein Mehrfamilienhaus in der Kardinal-Albrecht-Straße (Nördliche Innenstadt) verschafft und war in den Keller eingedrungen. Mit gestohlenen Textilien floh er in Richtung Geiststraße. Bevor er dort ankam, wurde er jedoch von Polizisten gestoppt. Bei der folgenden Durchsuchung fanden die Beamten nicht nur Einbruchswerkzeuge und die geklauten Sachen, sondern auch Pyrotechnik, die sichergestellt wurde. Gegen den 34-jährigen Tatverdächtigen wird nun ermittelt.