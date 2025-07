Seit in ihre Wohnung eingebrochen worden ist, kommt eine Frau aus Schönebeck nicht mehr zur Ruhe. Jetzt muss sich der mutmaßliche Täter vor dem Landgericht Halle verantworten. Was er zu den Vorwürfen sagt.

Prozess in Halle

Das möchte wohl niemand erleben: Ein Einbrecher nähert sich einer Wohnungstür. In Halle steht seit Montag ein 40 Jahre alter Mann vor Gericht, der mehrfach in Wohnungen und Einfamilienhäuser eingebrochen sein soll.

Halle (Saale)/MZ. - Es war ein Herbsttag im November 2022. Um die Mittagszeit ist die Frau von der Arbeit nach Hause gekommen, nicht ahnend, was sie da vorfinden würde. Sie habe die Tür aufgeschlossen, berichtet sie am Montag als Zeugin vor dem Landgericht Halle. Links neben ihr sitzt der Mann auf der Anklagebank, der mit einem Einbruch in ihre Wohnung einerseits hohen Schaden angerichtet und andererseits verursacht haben soll, dass sie sich dort bis heute nicht mehr richtig sicher fühlt.