Dank zahlreicher Spenden konnte das Tierheim in Halle einen Transporter anschaffen. Wozu der gebraucht wird.

Halle (Saale)/MZ - Dank der Spenden von Gewerbetreibenden, Praxen und mittelständischen Unternehmen hat das Tierheim in Halle nun einen Transporter, mit dem künftig größere Mengen Futter geholt und etwa Hunde und Katzen zum Tierarzt gebracht werden können. Denn größere Operationen sowie Kastrationen können nicht vor Ort in der Steffensstraße im Paulusviertel durchgeführt werden.

Bisher nutzten die Mitarbeiter für solche Fahrten ihre Privatautos, sagte Karoline Albig vom Bergzoo Halle, der das Tierheim verwaltet. Albig dankte daher den Sponsoren bei einem Treffen am Freitag „für die große Stütze“. Auch Tierheimleiterin Cornelia Hofmann drückte ihren Dank aus. „Das wichtigste Detail habe ich in der Hand“, erklärte sie und hielt den Schlüssel des Transporters in die Höhe.

So hat etwa Bauer Elektroanlagen laut dem halleschen Niederlassungsleiter Sebastian Buhe einen vierstelligen Betrag gespendet. Buhe begründete dies damit, dass das Tierheim einen wichtigen Beitrag leiste.

Kapazitäten sind ausgeschöpft

Aktuell sei die Kapazität bei den Hunden und Katzen ausgereizt, sagte die Tierheimleiterin auf Nachfrage. „Da geht nichts mehr.“ Zu den Katzen und Hunden, die das Gros der Tiere ausmachten, kämen noch Kleintiere wie Vögel oder Kaninchen. Auch zwei Schlangen würden derzeit versorgt.

Bei den Tieren im Tierheim handle es sich laut der Leiterin in der Regel um entlaufene Tiere oder um solche, die vom Veterinäramt beschlagnahmt wurden, weil sie schlecht versorgt worden sind. Abgabetiere aufzunehmen – zum Beispiel Hunde, mit denen die Besitzer nicht zurechtkommen –, sei indes nicht die Aufgabe des Tierheims.

Das Ziel ist dann, die Tiere an neue Besitzer zu vermitteln. Bei der Vermittlung wie auch bei grundsätzlichen Fragen will künftig der Förderverein des Tierheims helfen, der sich gerade neu gegründet hat. Vorstandsmitglied Ulrike Reichmann erklärte, dass der Verein noch dazu darauf aufmerksam machen möchte, wie wichtig Tierschutz ist. Unterstützung durch Mitwirkende und speziell durch Leute, die bei Homepage und Flyern helfen können, kann derweil auch der Förderverein noch gebrauchen. Kontakt gibt es über das Tierheim.